Полиция проверяет сообщение о хулиганах на мосту «Дружба»

По неподтвержденной информации, толпа сбросила в реку новые ограждения

Полиция проверяет сообщение о хулиганах, устроивших погром на мосту «Дружба» в Орле. Об этом «Орелграду» сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

«По обращению проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказала собеседница агентства.

Ранее советник губернатора Сергей Лежнев сообщил, что рано утром 7 июня нетрезвая толпа из 10 человек. Они якобы пытались пройти через «Дружбу», но охранник их не пустил. Тогда молодые люди начали сбрасывать в речку новые забор и отбойники, утверждает Лежнев. Он добавил, что из-за инцидента сдача моста может затянуться на месяц.

Однако в соцсетях многие не поверили советнику Андрея Клычкова и предположили, что подрядчик «Ремспецмост» из Белгородской области таким образом пытается отсрочить конец ремонта. В начале июня Клычков утверждал, что завершить работы планируется до начала июля.

ИА «Орелград»