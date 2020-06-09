В Орле транспорт почти прекратил загрязнять воздух

9.6.2020 | 8:30 Новости, Общество

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Удивительные данные об экологии представил Орелстат.

Орелстат выпустил релиз, приуроченный ко Дню эколога. В нем содержится информация о состоянии окружающей среды в Орловской области за последние три года. Некоторые сведения заслуживают особого внимания. Например, любопытной представляется информация о выбросах загрязняющих атмосферу веществ.

Согласно ей, в 2017 года таковых в атмосферу в Орловской области поступило 125,2 тысячи тонн, в 2018-м — 132,1 тысячи тонн, а в 2019-м – всего 47,5 тысячи тонн. Несомненно, решающую роль здесь сыграл транспорт. Согласно статистике, выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта в 2017 году составили 103,9 тысячи тонн, в 2018-м — 103,6 тысячи тонн, а в 2019-м – всего 29,8 тысячи тонн.

То есть уровень загрязнения всего за год каким-то образом сократился в 4 раза, хотя сокращения автопарка в Орле не наблюдается. Может быть, большинство орловцев пересело на более экологичные электрокары? Возможно, изменилась методика подсчета, благодаря которой экология значительно улучшилась. Отметим, что в данном случае Орелстат ссылается на сведения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Также сообщается, что в Орловской области насчитывается 46 особо охраняемых природных территорий, включающих один национальный парк федерального значения, один природный парк, 10 государственных природных заказников и 13 памятников природы регионального значения, а также 21 территорию местного значения. Они расположены на 235,7 тысячах га, что составляет 9,6 процента от общей площади региона.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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