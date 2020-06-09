В Орле уничтожат лишние бюллетени для голосования по Конституции

Уничтожение лишних бюллетеней намечено на 15 июня.

Избирательная комиссия Орловской области приняла постановление о передаче бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Согласно ему, бюллетени территориальным избирательным комиссиям должны быть переданы не позднее 22 июня 2020 года — с учетом времени, необходимого для доставки.

Сам облизбирком должен будет получить их 15 июня. На этот же день назначено уничтожение лишних бюллетеней, если таковые будут выявлены. Контракт на их изготовление был заключен с типографией «Труд», которая еще 27 мая приступила к выполнению этого заказа.

Всего будет изготовлено 626 849 бюллетеней, в том числе 143 242 для голосования с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для защиты от подделки используется бумага с нанесенной типографским способом защитной сеткой.

В облизбиркоме отметили, что в территориальные избирательные комиссии бюллетени будут доставлены сотрудниками регионального управления ФГУП «Главный центр специальной связи». Добавим, что помещения типографии «Труд» охраняются полицией.

Одной из главных поправок в Конституцию является обнуление сроков действующего президента Владимира Путина. Норму предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова. В случае принятия Путин сможет оставаться у власти до 2036 года.

В основном законе страны также предложили закрепить минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий и пр. Целый пакет изменений касается политической системы. В частности, президент предложил закрепить статус Госсовета, а Госдуме дать право на утверждение кабинета министров. Также в Конституции появятся бог, брак как союз мужчины и женщины, а дети станут приоритетом государственной политики.

ИА «Орелград»