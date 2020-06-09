За сутки еще 125 орловцев заразились коронавирусом

Регион обновил рекорд по дневному приросту

Еще у 125 жителей Орловской области подтвердился коронавирус, сообщили в федеральном оперативном штабе. Регион побил рекорд, установленный 5 июня — тогда зафиксировали 121 случай.

Общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 3092. За последние сутки выздоровели 69 человек, количество победивших вирус орловцев достигло 1543. Число смертей осталось на прежнем уровне — 32.

В целом по России число случаев коронавируса достигло 485 253, за сутки прибавилось 8595 больных (+1,8%). С начала пандемии выздоровели 242 397 человек, умерли 6142.

ИА «Орелград»