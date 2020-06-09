За сутки еще 125 орловцев заразились коронавирусом

9.6.2020 | 10:28 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Регион обновил рекорд по дневному приросту

Еще у 125 жителей Орловской области подтвердился коронавирус, сообщили в федеральном оперативном штабе. Регион побил рекорд, установленный 5 июня — тогда зафиксировали 121 случай.

Общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 3092. За последние сутки выздоровели 69 человек, количество победивших вирус орловцев достигло 1543. Число смертей осталось на прежнем уровне — 32.

В целом по России число случаев коронавируса достигло 485 253, за сутки прибавилось 8595 больных (+1,8%). С начала пандемии выздоровели 242 397 человек, умерли 6142.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования