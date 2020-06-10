Совершивший ДТП в «стиле Ефремова» орловец избежал тюрьмы

За пьяную аварию ему назначили обязательные работы.

Урицкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Его признали виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как пояснили в районном суде, 10 января 2020 года в вечернее время подсудимый, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем.

Нечто подобное совершил в Москве известный актер Михаил Ефремов. Напомним, его автомобиль на большой скорости выехал на встречку и протаранил фургон курьерской службы. В результате водитель погиб, а на Ефремова завели уголовное дело.

Обстоятельства схожи, но последствия оказались разные – по крайней мере, о пострадавших в орловской аварии не сообщается. Однако известно, что подсудимый ранее уже привлекался мировым судьей к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

При вынесении приговора по уголовному делу, суд учел наличие смягчающих обстоятельств — признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном. Также было учтено отсутствие отягчающих обстоятельств. В результате мужчине назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»