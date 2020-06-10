В Орле из пожара спасли 90-летнего мужчину

Пенсионер госпитализирован в областную больницу

В Орле сотрудники МЧС спасли из пожара 90-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

Пожар произошел в квартире на улице Студенческой. Сигнал об инциденте поступил 10 июня в 4.45. В квартиру зашло звено газодымозащитников и вытащило оттуда пожилого мужчину. Его госпитализировали в областную больницу.

«В результате пожара в однокомнатной квартире на первом этаже сгорели постельные принадлежности и диван. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются», — указано в сводке.

ИА «Орелград»