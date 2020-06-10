В Орле предложили вакансии с зарплатой 100 тысяч рублей

10.6.2020 | 7:30 Новости, Экономика

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Служба занятости рассказала об имеющихся в регионе рабочих местах.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, у организаций региона имеются свободные рабочие места. В областном банке данных насчитывается 5,3 вакансий, заявленных работодателями.

«Наибольшую потребность в кадрах испытывают организации здравоохранения, предприятия обрабатывающих производств, сельского хозяйства, сферы торговли и строительства, — пояснили в управлении. — Наибольшим спросом пользуются врачи, медсестры, водители, трактористы, продавцы, слесари, инженеры и подсобные рабочие».

Уровень заработной платы варьируется от минимального размера (12 130 рублей) до 100 тысяч рублей. Причем с максимальным уровнем оплаты труда предлагается сразу несколько вакансий. Управление приводит конкретные примеры. Так, до 100 тысяч рублей обещает платить врачам частная орловская клиника. Такую же зарплату дадут руководителю проекта в одной из строительных организаций Орла.

В Новодеревеньковском районе набирают механизаторов с зарплатой от 16 до 100 тысяч рублей. Кроме того, высокую оплату труда один из мценских заводов предлагает главному бухгалтеру. Правда, это место является квотированным и предназначено для инвалидов.

Сообщается, что работодателям требуются и временные работники, в частности, подсобные рабочие, уборщики и рабочие по благоустройству территорий. Так, уже 15 районов и Орел подписали договоры с работодателями на организацию оплачиваемых общественных работ. Временных работников готовы принять сельскохозяйственные и жилищно-коммунальные предприятия, сельские администрации и образовательные учреждения.

«Почта России» предоставит работу почтальонам и сортировщикам, — говорят в управлении труда и занятости. — Участники общественных работ могут попробовать себя в роли консультантов или интервьюеров коллцентра. В ближайшее будущее планируется заключение договоров с дорожной службой, участники общественных работ будут заниматься окраской элементов обустройства дорог, содержанием их в чистоте, благоустройством и уборкой автобусных остановок».

ИА «Орелград»

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