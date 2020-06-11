Под Орлом в ДТП погибла 16-летняя девушка

11.6.2020 | 13:57 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Она была в иномарке, которая протаранила газопровод

В Орловской области в ДТП погибла девушка 2004 г. р., сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Трагедия произошла 10 июня в 22:25 на трассе Долгое — В. Ольшаное. Девушка была пассажиркой автомобиля «Шкода Октавия». Вместе с 19-летним водителем они ехали со стороны Долгого.

На 2 км парень не справился с управлением, и машина съехала в кювет и врезалась в газопровод. Девушка погибла на месте происшествия, а водителя госпитализировали в Ливенскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования