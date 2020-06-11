Под Орлом в ДТП погибла 16-летняя девушка

Она была в иномарке, которая протаранила газопровод

В Орловской области в ДТП погибла девушка 2004 г. р., сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Трагедия произошла 10 июня в 22:25 на трассе Долгое — В. Ольшаное. Девушка была пассажиркой автомобиля «Шкода Октавия». Вместе с 19-летним водителем они ехали со стороны Долгого.

На 2 км парень не справился с управлением, и машина съехала в кювет и врезалась в газопровод. Девушка погибла на месте происшествия, а водителя госпитализировали в Ливенскую ЦРБ.

ИА «Орелград»