Воронежскую фирму наказали за орловское зерно

Сотрудник компании получил штраф за неисполнение предписания.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, административное дело было заведено на сотрудника общества с ограниченной ответственностью из Воронежа. Эта фирма занимается закупкой, хранением и переработкой зерна на территории Орловской области.

Ранее инспекторы Орловского отдела государственного семенного надзора и качества зерна провели внеплановую проверку в отношении этой компании. В результате они выявили нарушения. В частности, фирму уличили в том, что она «допустила хранение зерна, предназначенного для переработки в крупу, в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств».

По мотивам той проверки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Поскольку его требования в установленные сроки исполнены не были, был составлен административный протокол. Материалы рассмотрел мировой суд Советского района Воронежа.

Виновным он признал сотрудника фирмы и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Решение суда уже вступило в законную силу. Кроме того, фирме все-таки придется устранить нарушения – в Орле ей выдали повторное предписание.

ИА «Орелград»