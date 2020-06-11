Воронежскую фирму наказали за орловское зерно

11.6.2020 | 7:10 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Сотрудник компании получил штраф за неисполнение предписания.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, административное дело было заведено на сотрудника общества с ограниченной ответственностью из Воронежа. Эта фирма занимается закупкой, хранением и переработкой зерна на территории Орловской области.

Ранее инспекторы Орловского отдела государственного семенного надзора и качества зерна провели внеплановую проверку в отношении этой компании. В результате они выявили нарушения. В частности, фирму уличили в том, что она «допустила хранение зерна, предназначенного для переработки в крупу, в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств».

По мотивам той проверки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Поскольку его требования в установленные сроки исполнены не были, был составлен административный протокол. Материалы рассмотрел мировой суд Советского района Воронежа.

Виновным он признал сотрудника фирмы и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Решение суда уже вступило в законную силу. Кроме того, фирме все-таки придется устранить нарушения – в Орле ей выдали повторное предписание.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования