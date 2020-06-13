Под Орлом утонул мужчина

13.6.2020 | 15:36 Новости, Происшествия

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Его тело достали из воды спасатели

В Кромском районе 13 июня утонул мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Известно, что он отдыхал на водоеме в населенном пункте Апальково в необорудованном для купания месте. Тело погибшего достали из воды спасатели.

Напомним, 12 июня в Оке на центральном пляже Орла едва не утонул подросток. Его жизнь спасли сотрудники МЧС. А прокуратура выясняет, почему орловцам разрешают купаться во время режима ограничений. Купальный сезон закрыт из-за коронавируса.

ИА «Орелград»

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