Под Орлом утонул мужчина

Его тело достали из воды спасатели

В Кромском районе 13 июня утонул мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Известно, что он отдыхал на водоеме в населенном пункте Апальково в необорудованном для купания месте. Тело погибшего достали из воды спасатели.

Напомним, 12 июня в Оке на центральном пляже Орла едва не утонул подросток. Его жизнь спасли сотрудники МЧС. А прокуратура выясняет, почему орловцам разрешают купаться во время режима ограничений. Купальный сезон закрыт из-за коронавируса.

ИА «Орелград»