Орловцам посоветовали заменить мясо рыбой

Эксперты дали рекомендации по защите от перегрева.

В Орловскую область вслед за аномальным холодом пришла аномальная жара. В связи с этим региональное управление Роспотребнадзора выпустило ряд полезных рекомендаций о том, как спастись от перегрева и возможных негативных последствий дл организма.

Эксперты ведомства напоминают, что повышенная температура может негативно отражаться на состоянии здоровья, приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву и резкому ухудшению здоровья. Этого можно избежать при помощи простых, но эффективных профилактических мер.

Прежде всего, памятка рекомендует ограничить пребывание на улице и свести до минимума физические нагрузки. Помещения стоит регулярно проветривать, а при выходе на улицу надо надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками. Рекомендации даны и по питанию.

«Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем, организму летом нужна менее калорийная пища, — говорится в памятке Роспотребнадзора. — В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания».

Специалисты, по сути, советуют отказаться от обеда, так как, согласно их рекомендации, «приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня и перенести их на утро и вечер». Также рекомендуется употреблять большое количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов и витаминизированных напитков.

Всего необходимо выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки, при этом следует отказаться от употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, а также от энергетических и алкогольных напитков.

«Для поддержания иммунитета рекомендуется употребление фруктов и овощей, тщательно вымытых перед употреблением водой гарантированного качества, — советуют специалисты. — В течение дня рекомендуется по возможности принять прохладный душ».

ИА «Орелград»