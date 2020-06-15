Девочка пострадала в столкновении двух иномарок в Орле

Госпитализация не понадобилась
В Орле в столкновении двух иномарок пострадала 7-летняя девочка, сообщили в областном управлении ГИБДД.
Инцидент произошел 13 июня на дублере Комсомольской улицы напротив дома №354. Установлено, что 42-летняя водитель «Тойоты Приус» выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу автомобилю «Шевроле Авео», который ехал по дублеру от Авиационной улицы.
«В результате ДТП пассажир автомобиля «Шевроле» (девочка 2013 г.р.) получила травмы, назначено амбулаторное лечение», — указано в сводке.
ИА «Орелград»