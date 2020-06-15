Девочка пострадала в столкновении двух иномарок в Орле

Госпитализация не понадобилась

В Орле в столкновении двух иномарок пострадала 7-летняя девочка, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 13 июня на дублере Комсомольской улицы напротив дома №354. Установлено, что 42-летняя водитель «Тойоты Приус» выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу автомобилю «Шевроле Авео», который ехал по дублеру от Авиационной улицы.

«В результате ДТП пассажир автомобиля «Шевроле» (девочка 2013 г.р.) получила травмы, назначено амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»