Девочка пострадала в столкновении двух иномарок в Орле

15.6.2020 | 9:51 Новости, Происшествия

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Госпитализация не понадобилась

В Орле в столкновении двух иномарок пострадала 7-летняя девочка, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 13 июня на дублере Комсомольской улицы напротив дома №354. Установлено, что 42-летняя водитель «Тойоты Приус» выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу автомобилю «Шевроле Авео», который ехал по дублеру от Авиационной улицы.

«В результате ДТП пассажир автомобиля «Шевроле» (девочка 2013 г.р.) получила травмы, назначено амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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