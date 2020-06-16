В Орле осудили грозу сетевых магазинов

Поставлена точка в деле о серии краж товарно-материальной ценностей.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Советского районного суда, вынесенный в отношении ранее судимого местного жителя. Его обвинили в совершении серии краж и грабеже. Кроме того, мужчина попался на незаконной покупке наркотиков.

Как следует из материалов дела, подсудимый посещал магазины крупных федеральных торговых сетей. Действовал он всегда по одной схеме. Брал приглянувшийся ему товар и прятал под одеждой, после чего проходил мимо кассы, не заплатив за товар.

На его счету было как минимум семь таких преступлений. В одном случае он был задержан сотрудниками магазина, заметившими, как он похищает банку кофе. Тогда его действия были квалифицированы как грабеж. От рук злоумышленника пострадали три крупные сети.

Правда, в каждом случае ущерб, по их меркам, был не очень большим. Например, в феврале прошлого года подсудимый украл из магазина «Пятерочка» коробку с 17 плитками шоколада общей стоимостью около 1300 рублей.

С учетом криминального прошлого и по совокупности преступлений суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски торговых сетей – преступника обязали возместить им причиненный ущерб.

ИА «Орелград»