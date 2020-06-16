За сутки 110 орловцев заболели коронавирусом, трое умерли

Общее число случаев достигло 3791

За последние сутки коронавирус подтвердился у 110 жителей Орловской области, сообщили в федеральном оперативном штабе. Еще три человека с COVID-19 умерли.

Таким образом общее число случаев коронавируса на Орловщине достигло 3791, количество летальных исходов — 39. За сутки выздоровел 81 пациент, число победивших вирус достигло 1783.

В целом по России общее число случаев коронавируса достигло 545 458. За сутки заболели 8248 человек (+1,5%). С начала пандемии выздоровели 294 306 пациентов, 7284 скончались.

ИА «Орелград»