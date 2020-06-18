«Дому быта» в Орле изменят фасад

Эскиз обсудили в горсовете

Дом №3 на площади Мира в Орле, известный как Дом быта, получит новый фасад. Об этом говорили на заседании профильного комитета горсовета.

Пока готов только эскиз, сообщила «Орловская городская газета». Стоимость работ будет известна после подготовки проекта.

Фасад планируют сделать из облегченных металлических конструкций. Главными цветами станут белый, серый и синий. Собственники помещений в Доме быта поддержали изменения.

«Финансирование проекта будет осуществляться по долям собственников помещений. Предварительное согласие получено», — сказал первый замглавы администрации Орла Олег Минкин.

Фасад планируется обновить со всех сторон, а не только с двух лицевых. Проект одобрили градостроительный совет и управление по госохране памятников. Когда начнется ремонт, пока тоже неизвестно.

ИА «Орелград»