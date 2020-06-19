Клычкову позвонили из АП после громкого интервью инфекциониста

В администрации президента отреагировали на высказывания Виктории Адоньевой

Представители администрации президента (АП) звонили губернатору Орловской области Андрею Клычкову после выхода интервью с главным инфекционистом региона Викторией Адоньевой. Об этом заявил главный редактор «Орловских новостей» Денис Волин.

Ранее Адоньева дала интервью изданию, в котором заявила, что количество заболевших коронавирусом растет, а «плато не будет». Особо медик отметила, что число больных наверняка вырастет после голосования по Конституции, запланированного на 1 июля: «Пусть голосуют, кто хочет, но в городе больше коек нет».

После публикации руководство Орловской области предложило удалить из интервью слова Адоньевой о плебисците, сказал Волин. Чиновники намекали, что это надо сделать «в интересах врача». «ОН» отказались менять текст.

По данным журналиста, после выхода интервью Клычкову позвонили из АП. Там якобы отреагировали на слова Адоньевой и собираются проводить проверки. Подтверждением этой информации ни Волин, ни редакция «Орелграда» не располагают.

Напомним, свою проверку слов Адоньевой начала прокуратура. Ведомство оценит «соблюдение требований законодательства при организации медицинской помощи» в орловских больницах.

ИА «Орелград»