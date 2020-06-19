В Орле ограничения для приезжих снимут не полностью

Названы условия отмены самоизоляции для приезжих из Москвы и других регионов.

Как сообщила пресс-служба губернатора, по решению регионального оперативного штаба в Орловской области снимаются ограничения по обязательной самоизоляции граждан, приехавших из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также с территории других субъектов Российской Федерации.

Это решение узаконил губернатор Андрей Клычков, который 18 июня подписал соответствующий указ. Однако ограничения частично сохраняются. Обновленная версия губернаторского указа обязывает приезжих, имеющих повышенную температуру или другие признаки респираторного либо инфекционного заболевания, обеспечить самоизоляцию по месту проживания до прекращения симптомов, но не менее 14 календарных дней со дня прибытия в Орловскую область.

Эти граждане обязаны не позднее дня прибытия на территорию Орловской области обратиться в медицинскую организацию «путем вызова врача на дом». Людям, совместно проживающим с ними, также предписано обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 календарных дней «со дня прибытия к ним таких лиц». Срок самоизоляции для приезжих сокращается до дня выезда за пределы региона, если есть такая необходимость.

Таким образом, ограничения по обязательной самоизоляции граждан, приехавших из других регионов, сняты только для тех, у кого нет признаков респираторного либо инфекционного заболевания.

ИА «Орелград»