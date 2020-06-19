Единственным разрешенным местом для купания станет озеро Светлая жизнь.

Купальный сезон в Орле стартует с 20 июня, сообщили в администрации города. Предварительно в этом году горожанам откроют лишь одно официальное место для купания – озеро Светлая Жизнь. Воду в Оке признали опасной для здоровья.

Анализ проб воды, которые взяли 9 июня в районе городского парка, показал несоответствие качества воды установленным нормам. Как пояснили в горадминистрации, в воде установлены нарушения по микробиологическим показателям.

— В связи с этим купание в Оке в районе Городского парка культуры и отдыха запрещено! Соответствующие информационные знаки в рекреационной зоне уже установлены, — пояснили чиновники. — При этом отдыхать на берегу Оки в районе Городского парка культуры и отдыха разрешено. Для купания в 2020 году будет открыто только озеро Светлая жизнь.

Чтобы орловцы не заходили в воду там, где нельзя, будут следить сотрудники МЧС и полицейские. По закону, за купание в необорудованных местах могут выписать штраф от 1000 до 3000 рублей. В мэрии призвали сообщать о тех, кто купается в запрещенных местах, по телефону 112 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла — 43-22-12.

При этом по факту купальный сезон в Орле уже давно открыт. 30-градусная жара, установившаяся задолго до намеченной чиновниками даты начала сезона, диктует свои правила.

К примеру, на Силикатном пруду в последние дни собираются десятки отдыхающих, взрослые и дети купаются и отдыхают на берегу. К слову, орловцы давно просили мэрию обустроить здесь пляж, а в этом году орловцы через СМИ просили мэрию включить этот пруд в программу благоустройства городских территорий.

ИА «Орелград»