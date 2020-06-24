В Орле проложили тротуар из ниоткуда в никуда

В Сети появилось видео асфальта, уложенного в траву на газоне.

В одном из орловских пабликов ВКонтакте выложили видео, на котором запечатлен новый тротуар возле дома №50 по переулку Речному в Орле. Асфальт, судя по кадрам, положили прямо по траве. А самое примечательное, что в траве он и теряется, не дойдя до какого-либо поворота дороги или хотя бы конца газона.

«Как тебе такое, Илон Маск», — иронично прокомментировал снятое видео его автор Серей Воронков. Снимая «тротуар», он говорит, что «вот так вот у нас ремонтируют дворы» и задается вопросом «Зачем это сделали?».

Кто и зачем положил в траве полоску асфальта, и правда непонятно. Этот двор по Речному переулку в списке ремонтируемых в 2020 году не значится.

В комментариях пользователи Сети тоже удивляются «российскому ремонту, бессмысленному и беспощадному» и, внезапно, жалеют закатанную в асфальт траву.

ИА «Орелград»