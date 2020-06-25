Эксперт объяснил желание Клычкова объединить должности мэра и сити-менеджера

25.6.2020 | 13:38 Новости, Политика

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Дмитрий Фетисов предполагает, что губернатор хочет ослабить влияние нового состава горсовета

Объединение должностей мэра и сити-менеджера Орла серьезно урежет полномочия горсовета, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, губернатор Андрей Клычков хочет ослабить влияние нового состава парламента.

«Связано это с тем, что Клычков понимает, что из-за своего достаточно низкого рейтинга в городе, просевших позиций КПРФ и отсутствия авторитета в глазах местных элит он просто не сможет провести в городской совет лояльных к себе людей, — сказал Фетисов «Орелграду». — По сути, следующий горсовет может стать неподконтрольным Клычкову. Поэтому он сейчас в спешном порядке будет инициировать объединение должностей главы администрации и мэра, чтобы ослабить влияние и авторитет городского совета».

Если законопроект примут, то горсовет Орла рискует превратиться в «декоративный орган власти», резюмировал Фетисов.

Клычков внес в облсовет законопроект, объединяющий должности мэра и сити-менеджера Орла. Профильный комитет одобрил его, подчеркнув, что сейчас глава администрации «неподотчетен» жителям города.

Если законопроект примут, то горсовет будет выбирать мэра из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, а самим собранием будет руководить председатель.

ИА «Орелград»

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