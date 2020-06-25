Еще 37 орловцев заразились коронавирусом

Число новых случаев падает шестой день подряд

За сутки в Орловской области зафиксировали 37 случаев заражения коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число достигло 4318. Число новых случаев в сутки сокращается уже шестой день подряд.

Количество выздоровевших выросло до 2575 — за сутки медики выписали еще 52 человек. Число летальных исходов осталось на уровне 51.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 613 994, за сутки диагноз подтвердился еще у 7113 человек. Из них 2278 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 375 164 человека, умерли 8605.

ИА «Орелград»