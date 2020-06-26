Клычков велел накормить учеников начальных классов

В регионе появится единый стандарт организации питания школьников.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил «дорожную карту» по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных школах. Она предусматривает 100-процентный охват учеников. План мероприятий составлен по 2023 год включительно, а реализация «дорожной карты» начнется уже 1 июля 2020 года.

Судя по этому документу, бесплатное горячее питание в Орловской области будут получать все без исключения ученики 1-4 классов. Однако количество самих школ, видимо, будет сокращаться. На это указывают прогнозные значения.

Так, согласно документу общее количество государственных и муниципальных организаций, реализующих программу начального общего образования и участвующих в реализации «дорожной карты», в 2020 году составит 357. А в 2023 году, по прогнозу, участниками останутся лишь 352 школы. При этом количество учеников начальной школы в Орловской области практически не изменится. В 2020 году таковых будет 32 184 человека, а в 2023-м – 32 498.

Что касается мероприятий, то они будут многочисленными. Так, «дорожная карта» предусматривает создание единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных школ. Он должен быть утвержден в 2022 году.

Также предусмотрена разработка, утверждение и согласование меню, в том числе для детей, нуждающихся в специализированном питании, мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием, родительский контроль за качеством блюд, аудит пищеблоков и другое.

ИА «Орелград»