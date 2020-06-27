Орловцам предложили альтернативные налоги

Налогоплательщики могут перейти на другую систему налогообложения.

С 1 января 2021 года в России перестанет действовать специальный налоговый режим — система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Об этом жителям региона напомнило управление ФНС России по Орловской области. В ведомстве считают, что тем, кто сейчас применяет ЕНВД, впору задуматься об альтернативных режимах налогообложения. Например, юрлица могут перейти на общую или на упрощенную систему налогообложения (УСН).

«Индивидуальные предприниматели помимо этих двух режимов вправе выбрать патентную систему налогообложения (ПСН), либо с 1 июля 2020 года стать плательщиками налога на профессиональный доход (НПД), разумеется, при соблюдении всех предусмотренных законодательством условий, — говорят в УФНС. — Организации и ИП, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, вправе применять единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)».

Для перехода на альтернативные налоговые режимы с 1 января 2021 года необходимо будет подать документы. Ознакомиться с порядком можно на официальном сайте налоговой службы. Кстати, там же размещен так называемый налоговый калькулятор, который поможет выбрать оптимальный налоговый режим. Кстати, налоговики на своем сайте уже запустили специальный сервис под названием «Какой режим подходит моему бизнесу?».

ИА «Орелград»