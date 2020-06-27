Орловцы жалуются на дефицит бензина. Кажется, он скоро подорожает

27.6.2020 | 10:47 Важное, Новости, Экономика

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На оптовых биржах литр топлива стоит почти 60 рублей — скоро цена должна «докатиться» и до заправок

Участники Telegram-чата «Орел Автомобильный» обсуждают дефицит бензина на орловских заправках. По словам одного из них, на АЗС «Газпром» почти везде пропал АИ-95, и кассир ответила, что топлива не будет еще полмесяца. За последнюю неделю «95-й» подорожал уже на 2 рубля/литр, отметили они.

Автолюбители предположили, что заправщики ждут новых, уже повышенных цен на бензин. Ранее сообщалось, что в пятницу, 26 июня, биржевая цена АИ-95 обновила исторический рекорд. АИ-95 подорожал до 57 434 рублей за тонну (+1,3%), АИ-92 — до 50 463 рублей за тонну (+0,3%).

Пока изменение цены укладывается в рамки инфляции, сказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Но так будет не всегда.

«Если мы возьмем оптовую цену, цену, по которой заправки покупают топливо, чтобы потом продать, она за месяц выросла на 50%. И сегодня у нас оптовая цена практически сравнялась с розничной. Примерно такую же ситуацию мы видели в 2018 году. Ситуация на рынке весьма напряженная. Вполне вероятен сценарий какого-то резкого скачка», — заявил он.

До 1 июля цена удержится «по понятным причинам», добавил гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов.

Антимонопольщики решили проверить биржевой рост цен на бензин. По их мнению, возможен сговор. Если информация подтвердится, то нарушителей ждет наказание вплоть до уголовного, пообещало ведомство.

ИА «Орелград»

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