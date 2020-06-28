В Орле мужчина переломал собутыльнику ребра и сбежал

Едва не закончившаяся трагедией драка произошла в Северном районе.

Северный районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Было установлено, что он вместе со своим приятелем распивал спиртные напитки. В какой-то момент возник конфликт, причем его причины участники толком назвать не смогли.

Однако суд установил, что подсудимый набросился на собутыльника с кулаками. Он повалил его на землю и ударил несколько раз. Удары оказались не только точными, но и очень сильными. У потерпевшего оказалось сломано несколько ребер. Если бы не своевременная помощь врачей, неизвестно, чем бы для него закончилась эта драка.

Что касается подсудимого, то он, расправившись с собутыльником и поняв, что поколотил его очень сильно, с места происшествия скрылся. В судебном заседании мужчина полностью согласился с предъявленным ему обвинением и подал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, которое суд постановил считать условным. Испытательный срок составит 2 года. В течение этого времени осужденный должен своим поведением доказать исправление. За ним будет присматривать специализированный надзорный орган.

ИА «Орелград»