В Орле очевидцы спасли тонущего пьяного мужчину

28.6.2020 | 10:52 Новости, Происшествия

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Он едва не утонул на мелководье

Как стало известно «Орелграду», вечером 27 июня в Орле спасли тонущего мужчину. Он был сильно пьян и не мог сам выбраться из воды, несмотря на глубину примерно 1 метр.

Инцидент произошел на Левом берегу Оки по дороге от Герценского моста к ТЭЦ. Мужчину несло по течению, и его заметили двое отдыхающих. Сначала они подумали, что утопающий уже погиб, но затем они заметили, что мужчина шевелится.

Очевидцы зашли в воду, вытащили пострадавшего на берег и вызвали скорую.

ИА «Орелград»

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