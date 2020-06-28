В Орле очевидцы спасли тонущего пьяного мужчину

Он едва не утонул на мелководье

Как стало известно «Орелграду», вечером 27 июня в Орле спасли тонущего мужчину. Он был сильно пьян и не мог сам выбраться из воды, несмотря на глубину примерно 1 метр.

Инцидент произошел на Левом берегу Оки по дороге от Герценского моста к ТЭЦ. Мужчину несло по течению, и его заметили двое отдыхающих. Сначала они подумали, что утопающий уже погиб, но затем они заметили, что мужчина шевелится.

Очевидцы зашли в воду, вытащили пострадавшего на берег и вызвали скорую.

ИА «Орелград»