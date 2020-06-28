Явка на голосование по поправкам в Орловской области достигла 33%

28.6.2020 | 13:45 Новости, Политика

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За 27 июня проголосовали 11,72% избирателей

Явка на голосование по поправкам в Конституцию в Орловской области на 28 июня достигла 33,02%, сообщили в региональном избиркоме.

«За вчерашний день проголосовало 72357 участников, что составляет 11,72%. Таким образом, на 28 июня уже 204 070 (33,02%) жителей Орловской области сделали свой выбор», — говорится в сообщении.

В избиркоме подчеркнули, что орловцы активно голосуют в новом формате — во дворах и на территориях общего пользования. Избиратели приходят на участки в масках и перчатках, отметили в ведомстве.

  • Возможность высказать свое мнение о поправках в Конституцию нашей страны предоставляется гражданам России с 25 июня до 1 июля включительно. Жителям страны предстоит ответить на вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?». Вариантов ответа два: «да» и «нет».
  • Одной из главных поправок в Конституцию является обнуление сроков действующего президента Владимира Путина. Норму предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова. В случае принятия Путин сможет оставаться у власти до 2036 года.
  • В основном законе страны также предложили закрепить минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий и пр. Целый пакет изменений касается политической системы. В частности, президент предложил закрепить статус Госсовета, а Госдуме дать право на утверждение кабинета министров. Также в Конституции появятся бог, брак как союз мужчины и женщины, а дети станут приоритетом государственной политики.

ИА «Орелград»

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