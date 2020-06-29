Адвокат заявил о вспышке коронавируса в орловском СИЗО

В УФСИН эту информацию опровергли

Адвокат Илья Прокофьев заявил о вспышке коронавируса в СИЗО-1 Орла. По словам юриста, он узнал о заражении от своего страдающего астмой подзащитного из изолятора.

«Несколько дней назад он [подзащитный] и ещё довольно большое количество заключенных сильно заболели, при этом у них имеются все признаки новой коронавирусной инфекции (высокая температура, сильный кашель и т.д.)», — приводит слова Прокофьева «Адвокатская газета».

В УФСИН по Орловской области опровергли слова Прокофьева. Ведомство утверждает, что среди арестованных и заключённых нет «новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией».

ИА «Орелград»