Адвокат заявил о вспышке коронавируса в орловском СИЗО

29.6.2020 | 18:11 Новости, Общество

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В УФСИН эту информацию опровергли

Адвокат Илья Прокофьев заявил о вспышке коронавируса в СИЗО-1 Орла. По словам юриста, он узнал о заражении от своего страдающего астмой подзащитного из изолятора.

«Несколько дней назад он [подзащитный] и ещё довольно большое количество заключенных сильно заболели, при этом у них имеются все признаки новой коронавирусной инфекции (высокая температура, сильный кашель и т.д.)», — приводит слова Прокофьева «Адвокатская газета».

В УФСИН по Орловской области опровергли слова Прокофьева. Ведомство утверждает, что среди арестованных и заключённых нет «новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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