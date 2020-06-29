Коронавирус нашли еще у 43 орловцев

Общее число случаев достигло 4480

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 4480, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 43 жителей.

Выздоровели 28 человек, количество победивших вирус орловцев выросло до 2706. Число летальных случаев не изменилось — 59.

В целом по России число случаев коронавируса достигло 641 156. За сутки диагноз подтвердился у 6719 человек (+1,1%), при этом 2123 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии умерли 9166 пациентов, выздоровели 403 430.

ИА «Орелград»