Число жертв коронавируса на Орловщине выросло до 61

За сутки в регионе умерли еще два человека

Число погибших от коронавируса в Орловской области достигло 61, сообщил федеральный оперативный штаб. За сутки скончались еще два жителя региона.

За день медики подтвердили диагноз COVID-19 у 33 пациентов, общее число достигло 4513. Выздоровели 117 человек, количество выросло до 2823.

В целом по России число случаев коронавируса достигло 647 849, за сутки прибавилось 6693 больных. Из них 2019 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 412 650 человек, умерли 9320.

ИА «Орелград»