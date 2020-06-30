Число жертв коронавируса на Орловщине выросло до 61

30.6.2020 | 10:18 Новости, Общество

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За сутки в регионе умерли еще два человека

Число погибших от коронавируса в Орловской области достигло 61, сообщил федеральный оперативный штаб. За сутки скончались еще два жителя региона.

За день медики подтвердили диагноз COVID-19 у 33 пациентов, общее число достигло 4513. Выздоровели 117 человек, количество выросло до 2823.

В целом по России число случаев коронавируса достигло 647 849, за сутки прибавилось 6693 больных. Из них 2019 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 412 650 человек, умерли 9320.

ИА «Орелград»

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