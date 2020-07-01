Число погибших от коронавируса на Орловщине достигло 66

1.7.2020 | 10:18 Новости, Общество

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За сутки умерли еще 5 человек

Число погибших от коронавируса в Орловской области достигло 66, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки умерли еще 5 человек с подтвержденным диагнозом.

Общее число заражений достигло 4544, за день коронавирус диагностировали у 31 человека. Выздоровели 85 человек, а в общей сложности — 2908.

В целом по России число случаев коронавируса достигло 654 405. За день прибавилось 6556 больных, причем у 2091 из них болезнь протекает без симптомов. С начала пандемии умерли 9536 человек, выздоровели 422 931.

ИА «Орелград»

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