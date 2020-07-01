Орловский ЗАГС будет принимать без записи. Но массовые свадьбы все еще запрещены

Управление ЗАГС опубликовало новый режим работы.

В отделениях ЗАГС Орловской области со 2 июля возобновят режим приема без предварительной записи для осуществления юридически значимых действий. Об этом заявила пресс-служба областного правительства. Сообщается, что прием документов и государственная регистрация всех видов актов гражданского состояния будет проходить по вторникам, средам и четвергам с 9.00 до 16.00.

Ориентировочно до 16 июля на церемонию бракосочетания пускают только жениха, невесту и фотографа (видеооператора).

— С 16 июля планируется расширить количество лиц, присутствующих на церемонии бракосочетания до 10. С учетом эпидемиологической обстановки, ориентировочно до 16 июля 2020 года, выездные регистрации заключения брака не проводятся, — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»