В Орле признаки коррупции нашли на кладбищах

Аудиторы вскрыли нарушения законодательства при обслуживании мест захоронений.

Контрольно-счетная палата города Орла объявила результаты проверки законности и результативности использования «Управления коммунальным хозяйством» средств, выделенных в 2018 и 2019 годах из муниципального бюджета на организацию и содержание мест захоронения.

Было установлено, что МКУ «УКХ» в проверяемом периоде заключило 25 муниципальных контрактов на общую сумму 13,5 миллиона рублей, в том числе в 2018 году 18 контрактов на сумму 8,8 миллиона. Неэффективные расходы бюджета города на организацию и содержание мест захоронений, по подсчетам КСП, составили 11 миллионов рублей, в том числе 7,8 миллиона — в 2018 году.

В КСП говорят об отсутствии документов, подтверждающих площади дорожек, подлежащих уборке, площади газонов, подлежащих выкосу, площади контейнерных площадок и их количество, число деревьев и других зеленых насаждений, находящихся на городских кладбищах. Также аудиторы не нашли необходимую им документацию о видах, периодичности и сроках выполнения работ по содержанию кладбищ и документов, подтверждающих объемы выполнения работ.

Кроме того, были установлены факты некачественного оказания услуг. Из отчета КСП следует, что в Орле не были согласованы существенные условия заключенных муниципальных контрактов по выпиловке-распиловке деревьев и уборке по каждому кладбищу. В 2018 году был заключен муниципальный контракт на сумму, превышающую доведенные лимиты бюджетных обязательств на 1,3 миллиона рублей, что является административным правонарушением.

В счетной палате также считают, что в Орле неправомерно были приняты и оплачены фактически невыполненные работы по выпиловке шести деревьев на кладбищах города с последующим вывозом и утилизацией на сумму 120 тысяч рублей.

«Выездом на место установлено, что в рамках исполнения муниципального контракта не оказаны услуги по установке 11 контейнеров, а также ограждения контейнерной площадки на Лужковском кладбище (входная группа), так как на указанном месте ранее установлено бетонное ограждение меценатом, — следует из отчета КСП. — МКУ «УКХ» неправомерно приняло и оплатило фактически не оказанные услуги на общую сумму 78,7 тысячи рублей, что свидетельствует о наличии в действиях должностных лиц МКУ «УКХ г. Орла» признаков коррупции».

Также сообщается, что учреждение «не обеспечило надлежащим образом организацию содержания мест захоронений, не осуществляло надлежащий контроль за выполнением муниципальных контрактов по уборке и своевременным сбором и вывозом мусора, соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства». В частности, выезд на место показал, что на «асфальтовых дорожках кладбищ города Орла находились многочисленные стихийные свалки, что затрудняло гражданам проход по ним и доступ к захоронениям».

ИА «Орелград»