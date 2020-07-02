Фельдшер Серегин подаст в суд на советника Клычкова из-за оскорблений и клеветы

Медик отметил «словесное многообразие» Сергея Лежнева, «изобилующее жаргонизмами школьных лет»

Фельдшер орловской станции скорой помощи (ССМП) Дмитрий Серегин заявил, что подаст в суд на советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева из-за оскорблений и клеветы. Об этом он написал в соцсетях.

Ранее Серегин донес проблемы орловской медицины до председателя «Справедливой России», экс-главы Совета Федерации Сергея Миронова. Федеральный политик пообещал направить депутатские запросы в различные инстанции и ведомства. После этого Лежнев в Telegram-канале назвал медика «пустобрехом», «балаболом», «нигилистом», «полным неучем», а также обвинил в продажности, «тупом дилетантизме» и «злонамеренной лжи».

Серегин поблагодарил Лежнева за то, что он даёт понять, какие люди работают в помощниках у губернатора Андрея Клычкова. Также медик отметил «словесное многообразие, изобилующее жаргонизмами моих школьных лет».

«Обвиняя сотрудников скорой помощи во лжи, обвиняя людей, которые каждый день совершают трудовой подвиг, жертвуя своим здоровьем, рискуя здоровьем близких и которые спасают людей, Вы, Сергей опустились на дно, — обратился Серегин к Лежневу. — Вы обвиняете в мерзкой лжи сотрудников 103, которые из-за отсутствия СИЗ и тестирования на рабочем месте, просто выполняли свою работу на передовой, что и послужило причиной первых заражений. Почему первых? Да потому что так нахваливаемое Вами руководство скорой, не нашло ничего лучше, чем несколько раз подряд собрать на крохотной площади всех сотрудников этой подстанции уже ПОСЛЕ заражения».

Серегин припомнил слова Лежнева об «аплодисментах» главврачу станции, который написал на коллегу фельдшера Богданову заявление в правоохранительные органы. Женщина призналась, что по поручению руководства ездила на вызовы, будучи больной коронавирусом. По данным Серегина, Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела против главврача по нескольким статьям.

«Что же касается моей коллеги [Богдановой], которую Вы обвиняете во лжи, которая 20 лет проработала, не взяв ни одного больничного, и первой заразилась новым, неизученным вирусом. Она поступила так, как полагается гражданину и человеку с большой буквы, не побоялась давления руководства и начала бить тревогу о надвигающейся беде», — написал Серегин.

Он добавил, что «некто, зарегистрировавший по паспорту советника губернатора Сергея Лежнева сим-карту, угрожал моему коллеге расправой над ним и его семьей за публикацию о стирке одноразовых противочумных костюмов после контакта с коронавирусными больными».

ИА «Орелград»