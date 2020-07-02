«Пустобрех и балабол». Советник Клычкова оскорбил орловского медика

Сергей Лежнев почти три года позволяет себе хамство, но все еще является самым близким человеком к губернатору

Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области Андрея Клычкова, публично оскорбил фельдшера орловской станции скорой помощи Дмитрия Серегина, который борется за права медиков. Серегин ранее донес проблемы орловской медицины до председателя «Справедливой России», экс-главы Совета Федерации Сергея Миронова. Федеральный политик пообещал направить депутатские запросы в различные инстанции и ведомства.

Лежнев посчитал, что действия Серегина – это не борьба за права медиков, а борьба за место депутата в горсовете, и он «пиарится» на лечебной теме. Советник губернатора посвятил медику пять публикаций в Telegram-канале, щедро осыпая его оскорблениями и проклятиями.

«Я не знаю его как фельдшера, но с уверенностью могу сказать, что он пустобрех и балабол» «Тут либо злонамеренная ложь, либо тупой дилетантизм, Серегин» «Балабол-нигилист и полный неуч» «Серегин, ты либо вообще не умеешь читать и перерабатывать информацию, либо людей за дураков держишь» «Если бы я не был государственным служащим, <…> выложил бы сейчас публикацию, где бы кое-кого размазал как следует» «Парень прямо прёт в гору, перешагнул рубежи региональной политики, вышел на федеральный уровень. Остаётся выступить в ООН» «Грязно, мерзко и продажно»

Отметим, что только после действий Серегина орловские власти признали вспышку коронавируса в Орловской областной клинической больнице. Очевидно, Клычкову и его команде активность фельдшера не могла понравиться.

А «Орелграду» остается только напомнить, чем прославился Сергей Лежнев за почти три года пребывания в Орловской области. Несмотря на его хамское поведение и неэтичные высказывания, он по-прежнему остается самым приближенным человеком к Клычкову. А губернатор, как все успели заметить, очень не любит затрагивать тему беспардонности своего «адъютанта» и неохотно его осуждает.

назвал орловскую журналистику «хренью»;

солгал о встречах с главными редакторами орловских СМИ;

хвалился совместным ведением быта с врио губернатора;

обвинял журналистов в вымогательстве;

в сети появлялась информация об его отчислении из милицейского вуза за нарушение режима;

был замечен в плагиате публикаций;

споря с орловцем в сети о вояже Клычкова в Петербург на частном самолете, назвал оппонента «упырем» и «лошарой»;

рассказывал, как за вечер выпить и выкурить половину прожиточного минимума в Орловской области;

в ответ на критику ремонта улицы Васильевской назвал орловцев «навозными жуками»;

предлагал оппозиции справить нужду ему под дверь;

говорил «Гражданам Орла»: «В аду вас будут ждать ваши проекты»;

называл их же слабоумными;

нахамил эксперту ЮНЕСКО, выступавшей против фонтана в сквере Ермолова.

ИА «Орелград»