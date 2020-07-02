Под Орлом не стали помогать предпринимателям, потому что четверо из них отказались от господдержки

Прокуратура нашла нарушения в действиях властей Должанского района.

Четверо из 165 предпринимателей Должанского района не захотели, чтобы власти снизили им ставку по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД). И поэтому местные чиновники не стали снижать его для всех остальных налогоплательщиков. После проверки прокуратуры местный Совет депутатов и глава района пересмотрят свое отношение к поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Как уже писал «Орелград», в мае главу Должанского района публично раскритиковали за то, что он оказался единственным в области, кто не принял документа о мерах поддержки для местных предпринимателей в условиях пандемии. Михаил Потуроев, атаман Орловского отдельского казачьего общества, тогда заявил, что «только на территории Должанского района на сегодня не принято налоговых послаблений, мер поддержки, которые приняты в других муниципальных образованиях». Атаман посчитал, что происходящее в районе похоже на «саботаж политики президента России».

Прокурорская проверка выявила любопытные факты. Оказывается, власти Должанского района посчитали, что всего четверо предпринимателей работают в отраслях, которым положена господдержка. И именно эти четверо отказались от снижения налога.

— Вместе с тем, по сведениям налогового органа на территории района осуществляют деятельность 165 налогоплательщиков (6 юридических лиц и 159 предпринимателей), работающих в отраслях, пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и включенных в соответствующий Перечень постановления Правительства Российской Федерации. Тогда как вопрос о возможности снижения налоговой ставки представительным органом района рассмотрен только в отношении 4 предпринимателей, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство настояло, чтобы райадминистрация разработала новый документ о поддержке бизнеса, с учетом всех «найденных» предпринимателей. Теперь его должны будут рассмотреть на сессии Должанского районного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»