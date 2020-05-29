Орловские профсоюзы и казаки одновременно раскритиковали главу района

29.5.2020 | 18:27 Новости, Политика

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Власти Должанской района обвиняют в плохой борьбе с коронавирусом.

На главу Должанского района с критикой обрушились одновременно профсоюзы и казаки, передает «Первый областной» телеканал. Местные власти якобы ведут недостаточно эффективную борьбу с коронавирусом.

С официальным обращением выступил глава Федерации профсоюзов Орловской области Николай Меркулов. В частности, он заявил, что «в настоящий момент только в одном районе Орловской области – Должанском – не принято никаких муниципальных мер по поддержке предпринимателей и населения в связи с коронавирусной инфекцией». Меркулов призвал главу района Владимира Марахина и органы местного самоуправления Должанского района «принять более активное участие в жизни населения в непростой период эпидемии коронавируса».

С аналогичной критикой выступил и Михаил Потуроев, атаман Орловского отдельского казачьего общества.«Только на территории Должанского района на сегодня не принято налоговых послаблений, мер поддержки, которые приняты в других муниципальных образованиях», — заявил Потуроев. Более того, атаман посчитал происходящее в районе похожим на «саботаж политики президента России».

15 апреля губернатор Андрей Клычков сообщил об освобождении субъектов бизнеса в пострадавших отраслях от платежей по региональным налогам за 2 квартал 2020 года. Клычков рекомендовал принять аналогичные меры поддержки главам всех районов области. На сегодня решения по снижению ставки по ЕНВД для предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях, приняты во всех муниципальных районах области, кроме Должанского района, пишет сайт «Орел-регион».

Напомним, летом прошлого года Марахин открыто заявил об удручающем состоянии Должанской ЦРБ. На заседании правительства региона он посетовал, что в больнице нет даже стульев, и закончил выступление фразой «Вымираем мы потихоньку!». Губернатор Андрей Клычков упрекнул чиновника за жалобу, а вскоре в отношении Марахина началась проверка. В областной администрации утверждали, что она плановая.

ИА «Орелград»

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