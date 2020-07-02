Вдовина заподозрили в лоббировании армянских подрядчиков

Депутат пытался разобраться, когда отремонтируют двор, а подрядчик в ответ пригрозил расторжением контракта.

Вице-спикера областного Совета Михаила Вдовина обвинили в лоббировании интересов «местных армянских подрядчиков». В ответ он заговорил о возможных кулуарных договоренностях между орловскими чиновниками и «не местными» подрядчиками.

Сегодня, 2 июля Вдовин написал на своей странице в соцсети о сорванной встрече с подрядчиком ремонта двора по улице Чечневой, 3 в Орле. Были приглашены также представитель заказчика (УКС г. Орла) и жители дома.

— Подрядчик, а он из Московской области, вел себя нагло и бесцеремонно. Я ему показал, как не надо проводить ремонт двора, сняв голыми руками куски бетона, который должен удерживать «в замке» бордюрный камень в соседнем дворе по улице Планерной, д. 75. Строительные работы там идут с огромными недостатками, и проводит их его коллега тоже из Московской области, — написал Вдовин. — В ответ подрядчик обвинил меня в предвзятости и в том, как он выразился, что я «представляю интересы» местных армянских подрядчиков. Что он в таких условиях работать не хочет и разрывает контракт, не приступив к его реализации.

По словам депутата, присутствовавший при разговоре представитель УКС

«многозначительно молчал». Это вкупе с «наглым» поведением подрядчика навело Вдовина на мысль о «возможной аффилированности некоторых лиц при выполнении муниципального заказа».

Как уже писал «Орелград», ранее депутаты облсовета вместе с городскими чиновниками уже проверяли ход работ в орловских дворах. По ряду объектов сложилась тревожная ситуация. Подрядчики выиграли сразу несколько лотов, создали видимость работы на всех, но не доделали ни один.

Вдовин проинформировал о конфликте с подрядчиков ремонта двора по улице Чечневой главу администрации Орла Александра Муромского и главу УКС Сергея Костикова. Об их реакции пока не сообщается.

ИА «Орелград»