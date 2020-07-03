Число жертв коронавируса на Орловщине достигло 69

3.7.2020 | 10:25 Новости, Общество

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За сутки умерли еще три человека

Число погибших от коронавируса в Орловской области достигло 69, сообщили в федеральном оперативном штабе. За последние сутки скончались еще три человека.

Заболел 31 человек, общее число случаев достигло 4610. Вместе с тем врачи выписали 117 пациентов, количество выздоровевших достигло 3028.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 667 883. За сутки прибавилось 6718 больных, причем 2182 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 437 893 человека, умерли 9859.

ИА «Орелград»

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