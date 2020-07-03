Клычков утвердил смету на возведение поликлиники

3.7.2020 | 13:40 Медицина, Новости

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Строительство детской поликлиники в Ливнах обойдется в 168 млн рублей.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил проектно-сметную документацию капитального строительства детской поликлиники в городе Ливны. Сделано это на основании положительного заключения автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий Орловской области».

Финансирование будет обеспечено в рамках реализации межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры». Сметная стоимость строительства объекта в текущем уровне цен определена Клычковым в сумме 168,7 миллиона рублей. Из них почти 45 миллионов должно быть направлено на закупку и монтаж оборудования для этого медучреждения. Срок строительства определен в 14 с половиной месяцев.

Клычков утвердил и основные технические характеристики данного объекта. Согласно им, это будет двухэтажное здание общей площадью 2 818,7 квадратных метра, рассчитанное на 150 посещений в смену. Площадь участка, отведенного под строительство, составляет 5 339 квадратных метров.

ИА «Орелград»

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