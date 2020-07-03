Орловский сенатор рассказал о новых требованиях к учебе на дому

Совфед занялся разработкой рекомендаций для обучения в домашних условиях.

Сенатор от Орловской области Владимир Круглый прокомментировал разработку рекомендаций по организации на дому мест для обучения. Его слова приводит региональное отделение «Единой России». Сенатор отметил, что рекомендации разработает межведомственная рабочая группа по медицинским проблемам в образовании. Она создана при профильном комитете Совета Федерации по социальной политике.

«Мы, конечно, будем привлекать гигиенистов, чтобы эти изменяющиеся условия нашли свое отражение в гигиенических рекомендациях, — рассказал Владимир Круглый. — Может быть, это будут изменения в СанПиН, ведь у нас нет никакого требования к рабочему месту дома, для школьников».

Необходимость в появлении таких рекомендаций возникла в этом году. Напомним, из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции школьники и студенты были переведены на дистанционный режим обучения. Организовывать учебный процесс буквально пришлось на ходу. При этом какие-то действующие правила, возможно, были нарушены – просто потому, что не было четких требований к организации домашних учебных мест.

Между тем, нормативная база предъявляет жесткие требования к стационарным учебным местам. Например, в школах регулярно проводятся проверки на соответствие классов нормам по уровню освещенности, режиму проветривания и кварцевания. Для домашних учебных мест таких норм нет.

Вероятно, их заменят рекомендации, которые будут адресованы родителям. Кроме того, отметил Владимир Круглый, в этом документе следует отразить продолжительность уроков и перемен. Также он затронул тему воздействия электромагнитного излучения на здоровье школьников. По его словам, сейчас такая нагрузка многократно возросла.

«Увеличивается количество базовых станций, мощных передаточных центров, вопросы нормирования должны пересматриваться с учетом нарастания электромагнитных полей», — заявил сенатор.

ИА «Орелград»