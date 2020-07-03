Под Орлом «Опель» столкнулся с «Газелью» и опрокинулся

Водителя иномарки пришлось госпитализировать.

На Знаменке 41-летняя женщина за рулем «Опеля» решила развернуться не на перекрестке и «не заметила» «Газель». Как пояснили в УГИБДД, столкновение машин произошло 2 июня около 18.30.

По информации инспекторов ГАИ, женщина совершала маневр в районе дома № 24ж по улице Советской в ПГТ Знаменка. 55-летний водитель «Газели» ехал по этой же дороге в сторону Орла.

От столкновения машин «Опель» опрокинулся. Его хозяйку пришлось госпитализировать в областную больницу, но после осмотра врачей ее отпустили домой.

ИА «Орелград»