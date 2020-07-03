В Орле водитель иномарки не уступил дорогу «жигулям»

3.7.2020 | 13:19 Новости, Происшествия

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Одному из участников аварии понадобилась помощь медиков.

Вчера, 2 июля около 13.30 в Советском районе Орла произошло ДТП. Один из автомобилистов не уступил дорогу другому при повороте налево.

Подробности аварии рассказали в пресс-службе УГИБДД. 67-летний мужчина за рублем «Рено-Дастер» ехал по улице Матвеева со стороны улицы Лескова Около дома №35 по улице Игнатова ему нужно было свернуть налево. При совершении маневра он не уступил дорогу 22-летней девушке на «десятке».

Водитель отечественной легковушки через некоторое время после аварии, видимо, почувствовала себя плохо. Девушка обратилась за помощью в больницу им. Семашко. После осмотра врачи отпустили ее домой, пояснили в УГИБДД.

ИА «Орелград»

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