В Орле депутаты решили стать депутатами

Облизбирком начал подготовку к проведению местных выборов.

Избирательная комиссия Орловской области переключила свое внимание с голосования по поправкам в Конституцию РФ на организацию и проведение выборов в органы местного самоуправления, назначенных на 13 сентября 2020 года. Как сообщили в облизбиркоме, в режиме видеоконференцсвязи был проведен уже второй обучающий семинар с организаторами.

В частности, председатель муниципальной избирательной комиссии города Орла Владимир Селивановский поделился опытом проверки достоверности сведений, представляемых кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований.

Напомним, 13 сентября должны состояться выборы депутатов Орловского горсовета. Согласно оперативным данным по одномандатным избирательным округам в областной столице выдвинуто уже пять кандидатов. Все они являются самовыдвиженцами, причем трое из них – это действующие депутаты горсовета.

Орел вообще пока проявляет самую заметную активность. В единый день голосования 13 сентября также пройдут дополнительные выборы депутатов районного и сельского уровней. Однако там кандидаты пока не торопятся с выдвижением. Главные выборы, конечно, состоятся в Орле. Вторыми по важности станут выборы депутата Дмитровского горсовета.

Возвращаясь к семинару облизбиркома, добавим, что особое внимание было уделено «рассмотрению обращений о нарушении избирательных прав, в том числе о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих избирательные права граждан Российской Федерации, а также срокам рассмотрения обращений».

ИА «Орелград»