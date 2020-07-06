В Орле ожидается жара до +37 градусов

6.7.2020 | 13:36 Важное, Новости, Общество

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Жителей просят быть аккуратнее

В Орле и области 7 июля ожидается жара до +37 градусов. Об аномальной погоде предупредила пресс-служба регионального главка МЧС.

Во вторник на территории региона возможны дожди и грозы. При этом порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Ночью температура составит +16..+21°С, днем — +29..+34°С. В отдельных местах возможно повышение до +37°С.

В среду, 8 июля, также ожидаются грозы с ветром. Дневная жара, впрочем, спадет до +21..+26°С.

МЧС советует орловцам долго не находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. В жару желательно избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом. Также спасатели советуют выпивать не менее 2 л жидкости в день, но избегать сладких газированных напитков, которые только усиливают жажду.

ИА «Орелград»

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