Орловцы признались, что боятся остаться без медицинской помощи

7.7.2020 | 9:50 Новости, Общество

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Эксперты проанализировали СМИ и соцсети и назвали главные страхи россиян.

Жители Орловской области испытывают повышенную тревожность из-за проблем с доступностью медпомощи. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального «Национального индекса тревожностей» от коммуникационной компании КРОС. Его опубликовало РИА Новости.

Главными страхами россиян эксперты назвали боязнь потерять работу. В основном ее испытывают жители Москвы и Петербурга, а также Свердловской, Ярославской, Самарской и Мурманской областей. А вот в Краснодарском крае и Республике Крым тревожатся о сорванном отпуске.

Появилась у россиян и новая фобия — беспокойство теперь вызывают и темы «цифрового рабства» и штрафов за нарушение карантинных мер. Ей подвержены жители Кемеровской области, Башкортостана, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга и Москвы.

О доступности и качестве медпомощи на фоне борьбы с коронавирусом чаще всего переживают в Новосибирской, Курганской и Орловской областях, посчитали эксперты.

За основу для составления рейтинга брали материалы СМИ, социальных медиа и соцсетей.

ИА «Орелград»

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