Орловскому бизнесу рассказали о субсидиях на дезинфекцию

На выплаты могут рассчитывать общепит, гостиницы и сфера спорта

Бизнесмены, которые работают в сферах гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, могут рассчитывать на субсидию, компенсирующую затраты на дезинфекцию и профилактику от COVID-19. Об этом сообщили в центре «Мой бизнес».

Размер субсидии составляет 15 000 рублей на первоначальные расходы и ещё 6500 рублей — на каждого сотрудника по данным на май 2020 года. Кроме бизнесменов, на выплаты могут рассчитывать социально ориентированные некоммерческие организации.

Заявку на выплату можно подать через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа. Вместе с тем у организации не должно быть долгов по налогам и страховым взносам на сумму более 3000 рублей. Фирма также не должна находиться в стадии ликвидации или банкротства.

Государство окажет помощь организациям, работающим с клиентами напрямую и обязанным выполнять требования Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции. Такие предприятия должны обеспечить персонал масками и перчатками, организовать измерение температуры и принять меры для соблюдения социальной дистанции.

Список кодов деятельности (ОКВЭД) компаний, которые могут получить новую субсидию, а также полные условия господдержки доступны на сайте центра «Мой бизнес». Справки можно получить по телефону 44-30-20.

ИА «Орелград»