Главу орловской УК обязали выплатить миллионы рублей

8.7.2020 | 10:46 Важное, ЖКХ, Новости

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Орловские энергетики выиграли суд у «управленца»

Подробности арбитражного судебного процесса рассказали в компании «Орловский энергосбыт». Там пояснили, что ответчиком выступил руководитель и учредитель одной из управляющих организация Орловской области. Энергетики просили привлечь его к субсидиарной ответственности из-за долгов УК за потребленную электроэнергию.

Дело дошло до 19-го арбитражного апелляционного суда, который удовлетворил заявленные требования. Главу УК обязали выплатить энергетикам 3,44 миллиона рублей, из которых основной долг за электричество составляет 3,29 миллиона. Оставшаяся сумма – это неустойка. Также проигравшую сторону обязали оплатить судебные издержки.

Как уточнили в «Орловском энергосбыте», основаниями для привлечения главы УК к субсидиарной ответственности стали «неподача заявления о самобанкротстве, несмотря на неспособность выполнить обязательства перед кредиторами, а также непередача бухгалтерской документации арбитражному управляющему».

«Невыполнение этих обязательств свидетельствует о недобросовестном поведении руководителя», — считают в энергокомпании. Кстати, это уже четвертый подобный случай в Орловской области. Ранее энергетики по суду сумели привлечь к субсидиарной ответственности руководителей трех управляющих компаний, причем один из них руководил двумя УК.

«В последние годы в российской судебной практике увеличилось число случаев привлечения к субсидиарной ответственности. Это эффективный инструмент взыскания, который при наличии оснований «Орловский энергосбыт» в обязательном порядке использует в работе с должниками.

Руководители организаций должны понимать, что они несут полную ответственность за деятельность своих компаний», — так прокомментировал ситуацию гендиректор «Орловского энергосбыта» Юрий Юрьев.

ИА «Орелград»

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