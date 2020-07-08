О хамстве Лежнева узнали в Госдуме

Лидер СР Сергей Миронов считает, что советника орловского губернатора нужно крупно оштрафовать, а то и лишить должности.

Советник орловского губернатора Андрея Клычкова Сергей Лежнев рискует стать одним из первых чиновников, которых могут наказать за оскорбление граждан. Вчера Госдума РФ в первом чтении приняла проект такого закона. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на брифинге в ГД в качестве живого примера чиновника, которому может грозить наказание по новому закону, привел именно Лежнева.

Как уже писал «Орелград», ранее фельдшер скорой помощи из Орла Дмитрий Серегин донес проблемы орловской медицины до Миронова. Федеральный политик пообещал направить депутатские запросы в различные инстанции и ведомства. После этого Лежнев в Telegram-канале назвал медика «пустобрехом», «балаболом», «нигилистом», «полным неучем», а также обвинил в продажности, «тупом дилетантизме» и «злонамеренной лжи». В ответ Серегин пообещал подать на Лежнева в суд за оскорбление и клевету. А Сергей Миронов потребовал от Лежнева извиниться перед медиком.

Теперь одними извинениями Лежнев может не отделаться. Как заявил Миронов СМИ, «таких господ» надо наказывать в соответствии с новым законопроектом.

— В случае принятия хамоватого чиновника ждёт штраф до 150 000 рублей или дисквалификация до двух лет. У нас очень много госслужащих, которые мелют языком что ни попадя без каких-либо последствий. Совсем скоро будут отвечать. Не только рублём, но и своими должностями, — написал Миронов на своей странице в Facebook.

ИА «Орелград»