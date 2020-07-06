Лидер СР потребовал от Лежнева извиниться перед орловским фельдшером

Советник губернатора Андрея Клычкова назвал Дмитрия Серегина «пустобрехом» и «балаболом»

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов потребовал от советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева извиниться перед фельдшером скорой помощи Дмитрием Серегиным.

Ранее Серегин донес проблемы орловской медицины до Миронова. Федеральный политик пообещал направить депутатские запросы в различные инстанции и ведомства. После этого Лежнев в Telegram-канале назвал медика «пустобрехом», «балаболом», «нигилистом», «полным неучем», а также обвинил в продажности, «тупом дилетантизме» и «злонамеренной лжи». В ответ Серегин пообещал подать на Лежнева в суд за оскорбление и клевету.

«Я горжусь, что в партии «Справедливая Россия» есть такие, как Дмитрий Серёгин! Неравнодушные, болеющие за дело, за людей, не боящиеся гнева местных «царьков». Я уже дал поручение юристам партии проработать вопрос о подаче иска о защите и чести нашего однопартийца. Им, в отличие от некоторых представителей, власти не всё равно, что с начала пандемии в Орловской области 663 медика заразились коронавирусом. Советник Андрея Клычкова [Сергей Лежнев] должен публично извиниться перед Дмитрием Серёгиным», — написал Миронов в соцсетях.

ИА «Орелград»